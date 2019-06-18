اليمن: انفجارات بمخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي شمال غربي حجة

قال مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، إن انفجارات هائلة وقعت في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابي شرق مديرية حرض بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات تحديدًا شمال غربي محافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة، مؤكدًا أنه استمر سماع دوي الانفجارات مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات.

فيما واصلت مقاتلات تحالف لدعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.

وتمكنت قوات الجيش اليمني أيضًا من السيطرة على مناطق عدة في المحافظتين، فيما واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصا في جبهة الجبلية.