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مصرع 11 شخصا وإصابة 122 آخرين في زلزال ضرب جنوب غربي الصين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:07 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:07 ص

لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب 122 آخرون بسبب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين مساء أمس بالتوقيت المحلي لبكين بقوة بلغت 6 درجات على مقياس ريختر.

وأطلقت وزارة إدارة الطواريء الصينية اليوم الثلاثاء الاستجابة لحالات الطواريء، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم في أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.

وأرسلت الوزارة ومصلحة الدولة الصينية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية مواد إغاثية تتضمن 5000 خيمة و10 آلاف سرير و20 ألف لحاف إلى المناطق المنكوب بالزلزال، فيما تسبب الزلزال في إغلاق طرق سريعة أو قطاعات منها في المقاطعة.

كان مركز شبكات رصد الزلازل الصيني أعلن أن مقاطعة سيتشوان تعرضت لزلزال ثان بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم.


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