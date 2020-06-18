وفاة طبيب بكورونا في مستشفى كفر الدوار بالبحيرة

نعت الإدارة الصحية بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وفاة الدكتور عبد الحميد أبو يوسف، أحد أبناء الجيش الأبيض بمركز ومدينة المحمودية، والذي وافته المنية بمستشفى كفر الدوار، إثر إصابته بفيروس كورونا.

داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله الله تعالى من الصديقين والشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن البحيرة سجلت، اليوم، 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، وجاءت الإصابات بـ27 حالة في دمنهور و23 حالة في إيتاي البارود، و12 حالة في حوش عيسي، و9 حالات في شبراخيت، و8 حالات في إدكو، و8 حالات في كفرالدوار، و8 حالات في الدلنجات، و6 حالات في أبوالمطامير، و5 حالات في أبوحمص، و4 حالات في المحمودية، و4 حالات في كوم حمادة، و4 حالات برشيد.