الكويت تسمح لمواطنيها بالسفر خارجيا مدة لا تقل عن 30 يوما وفق شروط

قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بالسفر مدة لا تقل عن 30 يومًا للمواطنين من؛ ذوي الحالات الصحية الحرجة على نفقتهم، وللطلبة ومرافقيهم إذا استلزم الأمر، ولمن لديهم زوج أجنبي في الخارج أو مواطن مقيم بالخارج.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس، اشترط المجلس أن يوقع راغب السفر على إقرار وتعهد يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد وتكاليف العودة، وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالية أو غيره قد تترتب على السفر، والتزامه بكافة اشتراطات السلطات الصحية حال عودته إلى البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره السلطات الصحية سواء مؤسسي أو منزلي على نفقته الخاصة.

ولفتت إلى إلزام كل شركات الطيران التي تقل رحلات إلى دولة الكويت بطلب إجراء تحليل PCR لفيروس كورونا لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة، صادر بموعد لا يزيد على أربعة أيام يثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد، وتقديم شهادة طبية باللغة العربية تفيد خلو الراكب من المرض للسلطات الصحية فور وصوله مطار الكويت.