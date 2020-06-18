الرئيس البولندي يناقش خفض القوات الأمريكية في ألمانيا مع ترامب

ذكر الرئيس البولندي أندري دودا، أنه ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب سوف يناقشان نقل نحو عشرة آلاف جندي من القوات الأمريكية من ألمانيا.

وقال دودا قبل زيارته إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل إنه ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سوف يتحدثان بشأن الخطط التي تتعلق بـ"الجهة التي سيتم نقل الجنود إليها". ولطالما أرادت بولندا زيادة التواجد العسكري الأمريكي على أراضيها، حيث تستضيف حاليا نحو خمسة آلاف فرد من القوات الأمريكية.

وانتقد ترامب يوم الاثنين برلين بشأن نفقاتها الدفاعية، وقال إن الولايات المتحدة سوف تخفض تواجدها العسكري في ألمانيا، وهي الجارة الغربية لبولندا، من نحو 34500 إلى 25500 . وبحسب التقارير السابقة، يمكن نقل بعض من تلك القوات إلى بولندا.

وقال المسؤولون البولنديون إنهم لا يريدون أن تأتي الزيادة على حساب ألمانيا ولكن أعربوا أيضا عن استعدادهم لاستضافة بعض من تلك القوات.

وصرح دودا بأنه خلال لقاء البيت الأبيض، سوف يناقشان التعاون بين الشركات الأمريكية والبولندية، وبين الحكومتين في استخدام الطاقة النووية التقليدية.

ومن المقرر أن يزور دودا البيت الأبيض يوم الأربعاء، قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية البولندية.

ولطالما قدم دودا نفسه على أنه ضامن للعلاقات الجيدة بين بولندا وأمريكا وكان التحالف القوي بين الدولتين هو حجر الأساس لسياساته الخارجية.