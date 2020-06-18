الكاظمي: لن أسمح باختطاف العراق

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الصواريخ التي سقطت بالقرب من نصب الجندي المجهول في المنطقة الخضراء تسعى إلى تهديد استقرار ومستقبل العراق.

وأضاف الكاظمي تعليقا على سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا في ساعة متأخرة من ليلة أمس على المنطقة الخضراء في تغريدة على حسابة في موقع تويتر "لن أسمح باختطاف العراق".

وتابع: "الصواريخ التي استهدفتْ الجندي المجهول في بغداد، تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه".

وأوضح: "لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها".

وأكد "‏ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".