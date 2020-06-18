أعرب محمود حامد طنطاوي، أحد العائدين من ليبيا، عن سعادته بعودته إلى أرض الوطن، معقبًا: «كنت عارف إن مصر قدها وقد كلامها كله»، بحسب تعبيره.

وتوجه خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، بالشكر إلى الجيش والقيادة السياسية بأكملها، مؤكدًا أنه لن يعود إلى هذه البلد مرة أخرى.

وأشار إلى أن الفرصة أتيحت له بالسفر إلى ليبيا، لذا سارع بالذهاب مع عدد آخر مضيفًا: «غلطة مش هتتكرر»، وفقًا لقوله.

ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.