إيفاريست ندايشيمي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لبوروندي

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نصبت بوروندي، اليوم الخميس، إيفاريست ندايشيمي رئيسا جديدا للبلاد بعد فوزه في انتخابات مايو بـ68 بالمئة من الأصوات.

وتولى ندايشيمي /52 عاما/ المنصب قبل شهرين من الموعد المحدد في البداية، بعدما توفى الرئيس بيير نكورونزيزا المنتهية ولايته فجأة جراء أزمة قلبية أوائل الشهر الجاري.

وأعلنت المحكمة الدستورية في بوروندي الجمعة الماضية أن ندايشيمي سوف يتولى مباشرة المنصب لتجنب أي فراغ في السلطة في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا المضطربة.

وأدى ندايشيمي اليمين الدستورية في العاصمة جيتيجا. ومازال يشغل منصب السكرتير العام لحزب الدفاع عن قوى الديمقراطية للدفاع عن الديمقراطية الحاكم .

وشغل في السابق منصبي وزير الداخلية والأمن وعمل قائدا للجيش.