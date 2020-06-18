مكتب رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف يعلن إصابته بكورونا

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أعلن مكتب رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، الذي تنحي عن منصبه العام الماضي بعد نحو ثلاثة عقود في السلطة، إصابته بفيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان :"لا داع للقلق ... إنه حاليا في عزل ذاتي".

ولا يزال نزارباييف، 79 عاما، يتمتع بسلطة واسعة في الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى، والتي قادها منذ انتقالها إلى الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي.

وخلفه في الرئاسة العام الماضي الدبلوماسي قاسم جومارت توكاييف.

ويترأس نازارباييف مجلس الأمن الكازاخستاني، ولا يزال يحتفظ بنفوذ في الساحة السياسية.

وتم العام الماضي تسمية العاصمة الكازاخستانية باسمه "نور سلطان".