الزمالك يحدد موعد تدريباته السبت استعدادا للمقاصة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا السبت في الخامسة مساء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهازان الفني والإداري للزمالك اللاعبين بموعد التدريبات.. حيث سيبدأ التجمع في الرابعة مساء على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

وينتظم كل لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية غدا وذلك بعد أن حصل عدد كبير منهم على راحة من مران اليوم الجمعة، واكتفوا بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.