أول تعليق من قطر على مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الأمريكية

أصدر مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر، بيانًا مساء الأربعاء، حول التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية الأمريكية.

وقال في بيانه: «بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة».

وأكد مكتب الإعلام الدولي أن «دولة قطر تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية».

ونوه أنه «في حال توافر أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة».

بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر حول التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية.https://t.co/33qYRmeJGV pic.twitter.com/QBwIEgFReW — Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) January 14, 2026

وقال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة «رويترز»، إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة «العديد» الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي.

وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال مسئول إيراني كبير لـ«رويترز» اليوم الأربعاء، إن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.

وأضاف المسئول لرويترز: «طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران».