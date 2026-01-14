- المشيعون رفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

أُقيمت في العاصمة طهران، الأربعاء، مراسم تشييع 100 عنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوعين.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، شارك آلاف الأشخاص في المراسم التي أقيمت أمام جامعة طهران.

وخلال مراسم التشييع رفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

غير أنه مع تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة وسقوط ضحايا، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 يناير.

وبينما لم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، ادعت وكالة “هرانا” الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة) مقتل 2550 شخصاً، بينهم 147 من عناصر الأمن، وإصابة أكثر من ألف واعتقال نحو 18 ألفاً.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.