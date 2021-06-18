إجراء 80 عملية جراحية كبرى مجانا بمستشفى مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن قسم العمليات بمستشفى مطروح العام نجح في اجراء 80 عملية جراحية متنوعة مجانية،وذلك خلال أسبوع في مختلف التخصصات ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وذات مهارة.



وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح،إنه تم إجراء 9 عمليات جراحة العظام منها حالتين تركيب مفاصل صناعية، ٣٦ حالة عمليات جراحة عامة ما بين استئصال مرارة و بتر تحت الركبة و تعديل مسار للقولون،واستئصال الزائدة الدودية ،٦ حالات جراحة أطفال ما بين إصلاح عيوب خلقية واستئصال فتق اربي وانسداد معوي، ٢ حالة جراحة أورام، و١٠ حالات أنف وأذن وحنجرة لاستئصال اللوزتين وتضخم لحمية الأنف و تركيب أنابيب بطبلة الأذن.



كذلك تم إجراء جراحتين مخ وأعصاب ما بين تثبيت فقرات ونزيف حاد بالمخ، و٣ حالات مرضى الاعتلال الكلوي المزمن لتركيب قسطرة وريدية مركزية، و٣ حالات بقسم الاقتصادي من بينهم ٣ حالات جراحة عامة و٥ حالات جراحة عظام، و٢ حالة مسالك بولية إزالة حصوات بحوض الكلى.