صحة الغربية: ضبط 53 صنف أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، حملة مشتركة مع إدارة التموين؛ لضبط سوق الدواء.

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا في ٥٣ صنفًا بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي ١٥٥ ألف جنيه تقريبا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة التفتيش على الصيدليات بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم لشن لحملة مشتركة اليوم الخميس ١٧/ ٦ برئاسة الدكتور خالد أصيل ومنى شبل مدير التفتيش الصيدلي ومفتشي الصيدليات محمد السباعي وهيثم غرابة ومنير منير ويرافقهم مصطفى قوزع الصيدلي بجهة الإدارة وذلك بالاشتراك مع مفتشي التموين.

وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا.