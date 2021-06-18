جودين: الهجمات المرتدة سلاحنا أمام الأرجنتين

ركز قائد منتخب أوروجواي، دييجو جودين، على العمل الجماعي الدفاعي لفريقه الذي يستعد لمواجهة الأرجنتين صباح السبت في كوبا أمريكا، ممتدحا ما يقدمه المدرب ليونيل سكالوني مع "التانجو".

وخلال مؤتمر صحفي قال مدافع كالياري الإيطالي :"سكالوني طور من الأداء المنتظم للأرجنتين وشكل مجموعة من اللاعبين الشباب حول ميسي".

وأشار إلى ضرورة أن يلعب المنتخب الذي يقوده المدرب أوسكار تاباريز بتماسك في الدفاع، لأن الأرجنتين "تمتلك مهارات فردية تصنع الفارق مثل ميسي" وبعدها ضرورة اللعب على الهجمات المرتدة.

وقال قائد منتخب أوروجواي صاحب الـ35 عامًا :"المباراة ستكون تنافسية ومتكافئة وصعبة".

كما تحدث جودين أيضا عن زميله السابق بإنتر ميلان، مهاجم الأرجنتين لاوتارو مارتينيز، قائلا: "لقد تطور كثيرا خلال آخر عامين، ينبغي أن نكون حاسمين في الدفاع، فهو لا يسجل فقط أهدافا بل يكافح على كل كرة ويقاتل في الملعب".

وتبحث أوروجواي عن اللقب الـ16 في كوبا أمريكا، وستستهل مشوارها أمام الأرجنتين، التي لعبت بالفعل مباراتها الأولى بالبطولة أمام تشيلي وانتهت بالتعادل 1-1.