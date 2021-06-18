 موسكو تمدد إجراءات مكافحة كورونا وغلق مساحات مشجعي يورو 2020 - بوابة الشروق
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موسكو تمدد إجراءات مكافحة كورونا وغلق مساحات مشجعي يورو 2020

(د ب ا)
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 10:38 ص

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو تمديد قيود الحد من انتشار فيروس كورونا، وتشديدها، على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي العدوى في الفترة الأخيرة.

وأمر عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة بتمديد القيود المفروضة في العاصمة حتى 29 حزيران/يونيو الجاري، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أي فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية .

كما تبنى سوبيانين قرارا بإغلاق المساحات المخصصة للمشجعين في كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

وحذر عمدة موسكو خلال مشاركته في اجتماع مساء أمس من أن الوضع الوبائي في العاصمة يتدهور سريعا، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة في المدينة ارتفع خلال أيام معدودة من ثلاثة آلاف حتى سبعة آلاف، ومن المتوقع أن يبلغ اليوم تسعة آلاف، مع رصد تفشي سلالات جديدة أكثر خطورة للعدوى في المدينة.

كانت السلطات الصحية في موسكو ومقاطعتها قد فرضت مؤخرا التطعيم الإلزامي ضد كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية.


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