البورصة تخسر أكثر من 1% في أسبوع

خسرت السوق المصرية اكثر من 1% هذا الأسبوع، وخسر المؤشر الرئيسي 1.1% في الجلسات الخمس.

وواصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الخميس، وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.2% ووصل إلى مستوى 9866 نقطة.

وكان المؤشر قد انخفض أمس بنسبة 0.11% ووصل إلى مستوى 9800 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تراجع في جلسة الثلاثاء، وأغلقها عند أقل مستوياته خلالها (9891 نقطة) مسجلاً أحجام تداول أقل من المتوسط.

ولم تنجح قوى الشراء أمس وأمس الأول في الحفاظ على مكاسب محاولة الصعود الضعيفة المسجلة في جلسة الإثنين، حيث ظهر أثر الضغوط البيعية على كافة مؤشرات السوق، كما أغلقت معظم الأسهم عند أقل مستوياتها.

كما لم تستطع قوى الشراء الحفاظ على صعود المؤشر في منتصف جلسة اليوم الأربعاء.

وقال تقرير أحد بنوك الاستثمار: "سينصب التركيز على مستوى 9800 نقطة؛ حيث في حالة كسره لأسفل، سيتمهد الطريق إلى مستوى 9500 نقطة، أما في حالة كسر مستوى 10140 نقطة لأعلى بصورة مؤكدة في أي وقت، سيتمهد الطريق لتسجيل حركة صاعدة".