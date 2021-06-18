قال أحمد كمال الناطق باسم وزارة التموين، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى مشاركة وزارة التموين في مبادرة حياة كريمة عبر سلسلة من الخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن مشروع جمعيتي يمثّل أحد أهم المشروعات التي تستهدف تشغيل الشباب وخلف فرص عمل لهم والحد من البطالة، وزيادة عدد السلع التموينية سواء عبر منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية أو بدالي التموين.

وأشار إلى أن مشروع جمعيتي ساهم في زيادة شبكة التوزيع الخاصة بالوزارة، موضحًا أن هناك ثلاث مراحل رئيسية للمشروع، أسفرت عن فتح 6250 منفذًا حتى الآن، وفَّرت نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة، باعتبار أن كل منفذ يوفِّر ما بين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل.

وأوضح أن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي شهدت ارتباطًا مباشرًا بمبادرة حياة كريمة التي تضم 52 مركزًا في 20 محافظة، معلنًا استقبال سبعة آلاف طلب لمشروعات في هذه المرحلة، بينها 1000 طلب تقع في نطاق قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

وأفاد بأنه تم إجراء معاينة لهذه الطلبات، وقد أسفرت عن قبول 173 متقدمًا مستوفيًّا للشروط، وجارٍ استكمال إجراءات تشغليهم، ومن المخطط أن يتم افتتاح هذه المنافذ اعتبارًا من 30 يوليو المقبل.

وأكد المتحدث أن المستهدف خلال شهر أغسطس المقبل، استكمال بقية معاينات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي، لافتتاح 1000 منفذ جديد، بما يمكن من إتاحة شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب في القرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى توفير سلع تموينية وأساسية للمواطنين.