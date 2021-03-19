طلائع الجيش يتوج ببرونزية كأس مصر لرجال الكرة الطائرة

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توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين ببرونزية بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.

وحصد الفريق العسكري الميدالية البرونزية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيا أحمد سمير بنتيجة 3 - 2 بعد مباراة ماراثونية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 22 - 25، 25 - 20، 22 - 25، 15 - 10".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويلتقي الأهلي والزمالك بعد قليل في لقاء يتحدد على أثره المتوج بلقب البطولة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 - 0.