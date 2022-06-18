روسيا: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا على الأمن العالمي

أكدت رئيسة هيئة حماية المستهلك الفيدرالية الروسية آنا بوبوفا اليوم السبت أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا بيولوجيا على الأمن العالمي بأسره.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بوبوفا قولها "إن ما تم الكشف عنه بفضل وجود المتخصصين من الجيش، يؤكد أن المختبرات الموجودة في تلك المناطق تشكل خطرا بيولوجيا على الأمن العالمي"، مضيفا أن التصريحات الأخيرة التي تزعم بأن كل هذا كان لصالح الشعب الأوكراني غير صحيحة على الإطلاق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت مؤخرا تقديمها الدعم على مدى السنوات الـ20 الماضية لـ 46 مختبرا ومؤسسة صحية ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا، مضيفة أن التعاون تم تنفيذه لأغراض سلمية.