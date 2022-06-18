شولتس يدعو روسيا للتساهل في الخلاف بشأن صادرات الحبوب

حث المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا على تخفيف أزمة الغذاء العالمية من خلال تسهيل عبور شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية المحاصرة.



وقال شولتس: "يجب أن تأملوا من أجل العالم أن يتم التوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى المفاوضات المستمرة بشأن إنشاء ممر للتصدير عبر البحر الأسود.



وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا بد أن تكفل روسيا إنشاء ممر آمن وأن تمنح في الوقت ذاته ضمانات موثوقة بأنها لن تستخدم الممر للقيام بغزو".



وأضاف: "لا يمكن أن تغادر السفن التي تحمل الحبوب الموانئ الأوكرانية وتتوجه السفن الحربية الروسية إلى الموانئ".



وعرقل غزو روسيا لأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير توصيل الشحنات إلى الأسواق، مما رفع أسعار الغذاء العالمية وهدد بمجاعات جماعية في بعض الدول التي تعتمد بشدة على الحبوب الأوكرانية.



وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أمس الأول الخميس بعد مقابلة شولتس وقادة أوروبيين آخرين في كييف، مشيرا إلى أنها تسبب أزمة غذاء في مناطق بأفريقيا وآسيا من خلال حظر صادرات الحبوب بسبب حصار بحري.



وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو بجعل الإمدادات الغذائية سلاحا، إلا أن روسيا ألقت باللائمة على الألغام البحرية والعقوبات في وقف التصدير.



وقال شولتس إن ألمانيا تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإنشاء ممر للتصدير.



ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن أن تكفل بعثة للأمم المتحدة الوصول إلى الموانئ الأوكرانية مثل أوديسا، قال المستشار الألماني: "يجري التفاوض بشأن جميع هذه القضايا حاليا، لكن التكهن بشأنها علنا من شأنه أن يزيد هذه المفاوضات الصعبة تعقيدا، لهذا لن أفعل ذلك".