ناجون من القنبلة الذرية يتجمعون في هيروشيما قبل اجتماع فيينا

احتشد نحو 80 شخصا من الناجين من القنبلة الذرية في هيروشيما اليوم السبت لدعوة الحكومة اليابانية للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وينطلق الاجتماع الأول للدول الموقعة على المعاهدة في فيينا يوم الثلاثاء، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

واستجاب المشاركون في المسيرة لدعوات من مجموعة الناجين من القنبلة الذرية والمجموعة المناهضة للأسلحة النووية في هيروشيما. وتجمعوا أمام قبة القنبلة الذرية، بالقرب من مركز انفجار عام 1945.

وسيحضر بعض الناجين، المعروفين باسم هيباكوشا، وآخرون الاجتماع في فيينا، على الرغم من أنه لن يكون هناك ممثلون للحكومة اليابانية، حتى كمراقبين.

ويقول رئيس مجموعة الناجين ساكوما كونيهيكو إن الهيباكوشا حثوا مرارا على عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى. وقال إنه يجب إرسال رسالة من هيروشيما لإنجاح الاجتماع.

وجمع المشاركون توقيعات من المارة لدعوة الحكومة اليابانية للانضمام إلى المعاهدة.

وقال تاكاهاشي نوبو، رئيس المجموعة المناهضة للأسلحة النووية، إن مهمتهم هي رفع أصواتهم والعمل من أجل حكومة تنضم إلى المعاهدة.