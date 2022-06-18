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تقارير: مدافع اتحاد جدة متهم بالتهرب من اللعب مع المنتخب

محمد عاطف
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 12:12 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 12:13 ص

اتهم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهند الشنقيطي الظهير الأيمن لفريق اتحاد جدة، بالتهرب من اللعب مع منتخب السعودية في فترة التوقف الدولي لشهر يونيو.

وكان نادي اتحاد جدة قد رفض انضمام الشنقيطي لمعسكر المنتخب السعودي مطلع شهر يونيو الجاري، وذلك بداعي إصابة اللاعب، ولكن اللاعب شارك في مباراة فريقه الودية أمام أبها يوم الأحد الماضي.

ووفقًا لـ صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد السعودي طلب من الجهاز الطبي لـ فريق اتحاد جدة، تسيلم التقارير الطبية لمهند الشنقيطي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الاتحاد السعودي قرر فتح تحقيقًا عاجلاً، حول واقعة مهند الشنقيطي لمعرفة سبب عدم إنضمامه إلى مسعكر منتخب النسور الخضر الأخير.

وفي سياق متصل، يلعب أحمد حجازي نجم منتخبنا الوطني، في صفوف فريق اتحاد جدة منذ شهر يناير 2021، ويمتد تعاقده مع الفريق السعودي حتى صيف 2023.


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