الشرطة الألمانية: طائرة لوفتهانزا تضطر إلى العودة بسبب تهديد بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية، أن طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران قطعت رحلتها بعد أن أقلعت من مطار فرانكفورت متجهة إلى الهند؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة وعادت أدراجها.

وأكدت الشرطة الاتحادية، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" وجود تهديد بوجود قنبلة مساء أمس الأحد، وقالت الشرطة، إنها تلقت معلومة بذلك من إدارة أمن لوفتهانزا، وكانت عدة وسائل إعلام أخرى قد تحدثت عن هذا الأمر.

وبحسب التقارير، عادت الطائرة إلى مطار فرانكفورت في حوالي الساعة 30. 6 مساء دون أي حوادث بعد أن كانت تحلق فوق المجال الجوي البلغاري.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية: "لم يُسمح بالهبوط في الهند؛ بسبب تهديد وجود قنبلة، لذلك اضطرت الطائرة إلى العودة أدراجها".

وأكدت لوفتهانزا، أن الرحلة رقم "إل إتش752" اضطرت إلى العودة إلى فرانكفورت.

وقال متحدث باسم الشركة ردا على استفسار: "نحن على دراية بالتكهنات حول سبب العودة، لكننا لا نشارك في تلك التكهنات".

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في مدينة حيدر أباد الهندية ليلا. واضطر الركاب لقضاء ليلتهم في منطقة الترانزيت بفرانكفورت، ولم تتمكن السلطات من تحديد عدد الأشخاص المتضررين.