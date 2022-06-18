باراجواي: قبطان الطائرة المحتجزة في الأرجنتين تابع للحرس الثوري الإيراني

أعلن مدير جهاز الاستخبارات في باراجواي، إستيبان أكينو، أن أحد الأشخاص الذين كانت تقلّهم الطائرة المتحفّظ عليها والرابضة قرب بوينس آيرس، له صلة بـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال أكينو، في تصريح مع وكالة «فرانس برس»، إن الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي، بل هو الشخص نفسه، مناقضا رواية وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي قال هذا الأسبوع إن الطائرة لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.

وكانت شركة «ماهان» الإيرانية للخطوط الجوية، نفت صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» عن العلاقات العامة في شركة ماهان إيرلاينز، قولها إن الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية.

رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينج 747 تابعة لشركة ماهان إيرلاينز، مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.