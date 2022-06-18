رئيسا الجزائر وفرنسا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعميقها خاصة مع تقارب وجهة نظري الرئيسين وتوافقهما الكبير على دفع العلاقات إلى مستوى متميز.



وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الزعيمين استعرضا خلال الاتصال، عدة ملفات على رأسها ملفات الساحل، الوضع في ليبيا ومختلف الملفات الإقليمية والدولية.



وتحاول فرنسا تحسين علاقاتها مع الجزائر، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته إحراء زيارة رسمية قريبة للجزائر.



وكانت العلاقات بين البلدين شهدت أزمة على خلفية تصريحات سابقة لماكرون عن الجزائر خلال حملته الانتخابية، ما استدعى رد فعل جزائري رسمي مستنكر.