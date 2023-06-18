رئيس أركان الجيش البريطاني يستقبل نظيره الفرنسي للاحتفال بالعلاقة العسكرية بين البلدين

اجتمع قادة الجيش البريطاني والفرنسي في لندن، اليوم الأحد، للاحتفال بالعلاقة العسكرية بين البلدين، قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمناقشة بعض القضايا الدفاعية المشتركة.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان -نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- أن رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين استضاف نظيره الفرنسي تيري بوركهارد، وذلك خلال زيارة لحضور عدد من المناسبات الاحتفالية العسكرية في لندن.



ووقعت وزارة الدفاع البريطانية والفرنسية خلال خطاب نوايا مشترك حول نتائج القمة البريطانية-الفرنسية، مُشجعين في الخطاب على التقدم السريع في الأولويات الرئيسية المتفق عليها في القمة، وتحديداً بشأن تعميق تكامل القوات البريطانية والفرنسية خلال العقد المقبل، والاستمرار في تكييف قوة المشاة المشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا، والعمل معًا بشكل وثيق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأعقب اجتماع رئيسي أركان الجيش البريطاني والفرنسي لقاء مع رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية قبل حضور مناسبة احتفالية ومأدبة غداء في لانكستر هاوس، والتي شملت بالإضافة إلى أكثر من 100 قائد آخر في الشبكة العسكرية البريطانية-الفرنسية.



وأشار البيان إلى أن بريطانيا وفرنسا تتشاركا علاقة دفاعية وثيقة منصوص عليها في معاهدة لانكستر هاوس، حيث تتعاونان في التزامات الناتو المشتركة في أوروبا الشرقية، والدعم العسكري المستمر لأوكرانيا والقيام سابقًا بعمليات مشتركة في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهندي والمحيط الهادئ.