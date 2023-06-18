قال المايسترو هاني فرحات، إن حفل «مشواري» الذي أقيم للفنان محمد منير بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه لإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن التحضير للحفل بدأ منذ نحو 5 أشهر، منوهًا أنه كان مرعوبًا أثناء العمل على حفل الكينج.

وأكمل: «اشتغلت عليه وأنا مرعوب وأعصابي تعبانة، جمهور الكينج خاص جدًا وخط أحمر، وإنك تيجي جنب شخصيته وطريقة غناه تحد عظيم».

ولفت إلى أن «منير تاريخ ومدرسة عظيمة، وظل ثابتًا بشخصيته وأسلوبه وطريقة غنائه رغم تعاقب الأجيال عليه»، معقبًا: «يستحق كلنا ندلعه، أنا تربيت وكبرت على أغاني منير».

وأشار إلى حرص هيئة الترفيه على تنظيم عرض موسيقي لمنير، لافتًا إلى أنه واجه مشكلة تمثلت في التواصل مع أعضاء الأوركسترا من الدول الأخرى، وتخصيص موعد ليشاركوا في الحفل بجدة.

وأشاد باستجابة «آل الشيخ» لجميع طلباته، مضيفًا: «أعضاء الأوركسترا الأجنبية يعملون أونلاين معي منذ شهر ونصف، لديهم النوتة الموسيقية وكل حاجة متحضرة على الورق كويس جدًا، ويتسمون بمستوى من الاحترافية عظيم».

وعن رد فعل رئيس الهيئة بعد انتهاء الحفل، عقب: «قال لي وحش كالعادة، عمره ما يقول لي كلمة حلوة، أول ما اشتغلنا حط عليا كم من الضغوط كبيرة، وقال لي عاوز تبهرني، قلت له مفيش حاجة بتبهرك».

وشهد حفل الكينج محمد منير، الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويحمل اسم «مشواري»، تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، بالهتاف والصيحات العالية والتصفيق.

وقدم الكينج، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي نالت استحسان الجمهور وتفاعلوا معه، حيث ظهرت عليهم ملامح الانسجام وترديد الأغاني خلال غناء الكينج على المسرح.