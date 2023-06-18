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الليلة.. أغاني نوبية وصعيدية بقبة الغوري


نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:10 م

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري في الثامنة، مساء اليوم الأحد، حفلا لفرقة ماندو لأغاني الجنوب، والتي تقدم مجموعة من الأغاني من الفلكلور النوبي والعيدي، ومنها ربك هو العالم، كده كدة يا ترلة، مزاجنا رايق، لو تعرف معنى الأشواف، بتناديني تانى ليه، فينك يا حبيبي، ونعناع الجنينة وغيرها.

يأتي الحفل ضمن برنامج العروض الفنية الصيفية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن في مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

أسس الفنان ماندو فرقته في عام 2005؛ بهدف إعادة تقديم فلكلور جنوب مصر بشكل معاصر، وشارك في العديد من الحفلات بالمواقع الثقافية، ومثل مصر في المحافل الدولية، ومنها تظاهرات فنية في إيطاليا، ألمانيا، والنمسا.


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