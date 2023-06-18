 إعلان حالة التأهب البرتقالي بـ44 إقليما في فرنسا بسبب العواصف - بوابة الشروق
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إعلان حالة التأهب البرتقالي بـ44 إقليما في فرنسا بسبب العواصف

باريس - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:31 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:31 م

وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مساء اليوم الأحد، 44 إقليما في فرنسا في حالة التأهب "البرتقالي" لمواجهة مخاطر العواصف العنيفة المتوقعة مصحوبة بسقوط برد وهبوب رياح قوية وذلك من الجنوب الغربي إلى "نورماندي" و"إيل دو فرانس" (شمال وسط فرنسا) وإقليم "أو دو فرانس" شمال البلاد.

وبذلك من المتوقع أن تضرب تلك العواصف الرعدية جزءا كبيرا من البلاد، حيث تمر حاليا على الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، وتمتد على نطاق واسع لتصل إلى إقليم "أو دو فرانس" وإلى الشرق بداية من الساعة 6 مساء (بتوقيت باريس) وتظل حتى منتصف الليل.

وقالت الهيئة إن رياح "أوتان" ستهب بسرعة تتراوح بين 60 و70 كم / ساعة وستكون درجات الحرارة الصغرى بين 14 و18 درجة ومن 19 إلى 22 درجة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط والكبرى من 22 إلى 24 درجة في الربع الشمالي الغربي من البلاد ومن 26 إلى 30 في أماكن أخرى وستصل من 31 إلى 33 درجة في البيريني الوسطى (جنوب فرنسا) وإقليم "بروفانس" (جنوب شرق البلاد).

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