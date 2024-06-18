عمان تصدر تصاريح دفن بمكة لحجاج أردنيين توفوا بضربات شمس

أعلنت عمّان، الثلاثاء، إصدار 41 تصريح دفن بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية، لحجاج أردنيين توفوا إثر تعرضهم لضربات شمس.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنها تتابع "عمليات البحث عن الحجاج المفقودين، وكذلك إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة وعلى نفقة الحكومة الأردنية".

وأشارت إلى أن "فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة ضمن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة، قام بإصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين، ليتم دفنهم في مكة المكرمة، بناء على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتبلغ حصة حجاج الأردن للعام الجاري 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4 آلاف و500 حاج من فلسطينيي الخط الأخضر (المدن العربية في إسرائيل)، وفق بيان وزارة الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن الحجاج "توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة".

وذكرت في البيان أن "الخلية تتابع عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

والسبت، أعلنت الخارجية الأردنية وفاة 6 حجاج إثر تعرضهم لضربة شمس، فيما ارتفع العدد بعد ذلك بيوم إلى 14، وفقدان 17 آخرين، قبل أن تذكر العدد الجديد وهو 41، مع التأكيد على استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وسبق أن أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي السبت، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ (2024)، بلغ مليون و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة".