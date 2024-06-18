البيت الأبيض: واشنطن ستراقب عن كثب زيارة بوتين لكوريا الشمالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن السلطات الأمريكية ستراقب عن كثب الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي معلقا على الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سنراقب هذا الأمر عن كثب بالتأكيد".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الاثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.

هذا وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.

وخلال الزيارة، سيناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك آفاق العلاقات والاقتصاد والأمن.