 البيت الأبيض: واشنطن ستراقب عن كثب زيارة بوتين لكوريا الشمالية - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يونيو 2024 4:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: واشنطن ستراقب عن كثب زيارة بوتين لكوريا الشمالية


نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 3:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 3:43 ص

صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن السلطات الأمريكية ستراقب عن كثب الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي معلقا على الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سنراقب هذا الأمر عن كثب بالتأكيد".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الاثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.

هذا وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.

وخلال الزيارة، سيناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك آفاق العلاقات والاقتصاد والأمن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك