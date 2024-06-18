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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف تخريب الأرض

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 1:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 1:42 ص

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إلى اتخاذ إجراءات لوقف "تخريب الأرض" حيث أن ما يقرب من 40% من الأراضي في جميع أنحاء الكوكب تتدهور مع فقدان المزيد من الأفدنة كل ثانية.

وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يُحتفل به سنويا في 17 يونيو: "كل ثانية، تتدهور حوالي أربعة ملاعب لكرة القدم من الأراضي الصحية".

وأضاف جوتيريش: "يعتمد أمن وازدهار وصحة مليارات الأشخاص على الأراضي المزدهرة التي تدعم الحياة وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، لكننا نخرب الأرض التي تدعمنا".

وتابع: "لا توفر لنا الأرض الصحية ما يقرب من 95% من الطعام الذي يتم تناوله في جميع أنحاء العالم فحسب، بل توفر لنا أكثر من ذلك بكثير. فهي تكسي الناس وتأويهم، وتوفر فرص العمل وسبل العيش، وتحمي المجتمعات من تفاقم الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات".

وقال: "كما يذكرنا محور اليوم العالمي لهذا العام، يجب أن نكون متحدين من أجل الأرض. يجب على الحكومات والشركات والأكاديميين والمجتمعات المحلية وغيرهم أن يتكاتفوا ويتحركوا".

وأضاف: "معا، دعونا نزرع بذور مستقبل مزدهر للطبيعة والإنسانية".


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