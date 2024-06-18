مسرحية عامل قلق ترفع لافتة كامل العدد في أولى لياليها على مسرح البالون بالعجوزة

افتتح الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "عامل قلق" على مسرح البالون بالعجوزة، وسط حضور جماهيري كبير، مما جعل المسرح يرفع لافتة "كامل العدد".

تدور أحداث العرض في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي بمشاركة عدد من نجوم المسرح، منهم سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك، يوركا، وفاء سليمان، عماد عبد المجيد، طارق عبده، دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، ومنة عاطف.

العرض من قصة وأشعار وتأليف محمد زناتي، ويشاركه التأليف أحمد الملواني، وديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، ومكياج وكوافير رحاب طايع، وإضاءة عز حلمي، وتصوير أحمد عبد الفتاح، واستعراضات هاني حسن، وجرافيك ضياء داوود، ومدير عام الفرقة لبنى الشيخ، ومساعد مخرج عبده بكري، ومخرج منفذ كريم محروس.