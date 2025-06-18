روسيا تعلن إسقاط 48 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق في البلاد، بما فيها العاصمة موسكو.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، أفادت فيه بأن أوكرانيا نفذت هجوما على الأراضي الروسية بطائرات مسيرة خلال الليل.

وأكد البيان، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت المسيرات وأسقطتها في مناطق موسكو، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وبيلغورود، وتولا، وكالوغا، وليبيتسك.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في بيان له على منصة تلجرام، إلى أن الخبراء يواصلون عملهم في النقاط التي أسقطت فيها المسيرات.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني بشأن بيان الوزارة الروسية.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وتشترط روسيا تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.