ياسر رضوان: يجب على جمهور الأهلي دعم حسين الشحات

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أشاد ياسر رضوان، لاعب الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي قدمه الفارس الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال ياسر رضوان، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد"، على قناة " صدى البلد"، :" بطولة كاس العالم للاندية قوية ونستمتع بمبارياتها، رغم توقيت مبارياتها المتأخر".

وتابع :" الأهلي قدم مباراة جيدة أمام إنتر ميامي ، بخاصة الشوط الأول وأضاع الفوز من بين يديه، ولا نريد أن نتحامل على اللاعب حسين الشحات".

وواصل:" حسين الشحات من أفضل لاعبي الأهلي وما حدث منه في لقاء إنتر ميامي وارد في عالم الكرة، وجماهير الأهلي مطالبة بدعمه خلال الفترة المقبلة".

وشدد :" أشرف بن شرقي بطئ في الارتداد الدفاعي لكن يمكن الاستفادة منه هجوميا، وعندما يستحوذ على الكرة يجعلك تشعر براحة نفسية وأن الأمور سهلة في الملعب، وزيزو كان يجب أن يسدد ركلة الجزاء وأن يبقى في الملعب وقتا أطول".

واختتم قائلا :" يجب أن يعتمد الأهلي على الضغط المتوسط أمام بالميراس البرازيلي، فالفريق يمتاز بلياقة بدنية عالية".