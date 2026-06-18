محافظ المنيا يتفقد 37 محلا تجاريا ضمن مشروعات التطوير الحضاري بحي جنوب المدينة

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بحي جنوب مدينة المنيا، تفقد خلالها 37 محلا تجاريا تم إنشائها ضمن مشروعات التطوير الحضاري، لمتابعة جاهزيتها ومعدلات التنفيذ والوقوف على الحالة العامة للمنطقة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، وأعمال رفع الكفاءة والتجميل، موجها الأجهزة التنفيذية بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو ملاحظات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، موجها الجهات المختصة بسرعة فحص الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق الاستجابة الفورية للمشكلات المطروحة في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

وأكد كدواني أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد احتياجات المواطنين، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية، مشددا على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.