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واصلت وزارة التعليم العالي، جهودها من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد على تنوع قنوات تلقي الطلبات وسرعة التعامل معها.

وخلال الفترة من 1/7/2025 حتى 17/6/2026، بلغ إجمالي الشكاوى والالتماسات الواردة إلى الوزارة (10613) شكوى والتماسًا عبر مختلف القنوات، تم الانتهاء من (9183) منها بنسبة إنجاز بلغت (86.5%)، وجارٍ استكمال التعامل مع باقي الطلبات.

وتفصيلاً، تلقت الوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (6016) شكوى والتماسًا، تم الانتهاء من (5619) منها بنسبة إنجاز بلغت (93%)، بينما جارٍ التعامل مع (397) شكوى.

كما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لخدمة المواطنين (3219) شكوى والتماسًا، تم الانتهاء من (2840) منها بنسبة (88%)، وجارٍ استكمال (379) شكوى.

وفيما يتعلق بالطلبات الورقية، فقد بلغ عددها (732) طلبًا، تم الانتهاء من (624) طلبًا بنسبة (85%)، وجارٍ متابعة (108) طلبات.

كما تعامل مركز اتصال التعليم العالي مع (646) شكوى، وتم الانتهاء منها بنسبة إنجاز (100%)، بما يعكس كفاءة وسرعة الاستجابة عبر هذا المسار.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير آليات تلقي ودراسة الشكاوى والالتماسات عبر مختلف القنوات، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مبادئ الشفافية وجودة الأداء المؤسسي.