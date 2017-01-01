 كارلوس غصن يقاضي نيسان وميتسوبيشي للحصول على تعويض بـ13.4 مليون دولار - بوابة الشروق
الخميس 18 يوليه 2019 10:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

كارلوس غصن يقاضي نيسان وميتسوبيشي للحصول على تعويض بـ13.4 مليون دولار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:44 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:44 م

أعلن رجل الأعمال كارلوس غصن أنه سيقاضي شركة نيسان موتور وشركة ميتسوبيشي موتورز للحصول على تعويضات بقيمة 15 مليون يورو (13.4 مليون دولار) من الشركتين اللتين ترؤسهما، مدعيا أن مشروعهما المشترك أنهى عقد عمله ظلما.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن اتحاد شركتي نيسان وميتسوبيشي الذي أنشئ في عام 2017 لتعزيز التعاون من قبل اثنين من شركات صناعة السيارات اليابانية، أنهيا عقدها مع غصن في مارس وقالت نيسان آنذاك إنها تعتزم حل الشركة.

وفي يناير، قالت شركة ميتسوبيشي موتورز أنها اكتشفت أن غصن تلقت حوالي 7.82 مليون يورو "بشكل غير قانوني" بين أبريل ونوفمبر 2018. ووجهت الاتهامات إلى غصن بأنه تلقي مدفوعات من المشروع المشترك دون المرور بإجراءات رسمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك