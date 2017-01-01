أعلن رجل الأعمال كارلوس غصن أنه سيقاضي شركة نيسان موتور وشركة ميتسوبيشي موتورز للحصول على تعويضات بقيمة 15 مليون يورو (13.4 مليون دولار) من الشركتين اللتين ترؤسهما، مدعيا أن مشروعهما المشترك أنهى عقد عمله ظلما.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن اتحاد شركتي نيسان وميتسوبيشي الذي أنشئ في عام 2017 لتعزيز التعاون من قبل اثنين من شركات صناعة السيارات اليابانية، أنهيا عقدها مع غصن في مارس وقالت نيسان آنذاك إنها تعتزم حل الشركة.

وفي يناير، قالت شركة ميتسوبيشي موتورز أنها اكتشفت أن غصن تلقت حوالي 7.82 مليون يورو "بشكل غير قانوني" بين أبريل ونوفمبر 2018. ووجهت الاتهامات إلى غصن بأنه تلقي مدفوعات من المشروع المشترك دون المرور بإجراءات رسمية.