أظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية والتقطتها "بلانيت لابس" نهاية الشهر الماضي ومطلع يوليو الجاري، ما يبدو أنها عمليات تحضيرية في قاعدة الأمير سلطان الجوية، شرق العاصمة السعودية، الرياض.

ووفقا لجيفري لويس من معهد ميديلبوري للدراسات الدولية، والذي درس صور الأقمار الصناعية هذه، فإن قوة أمريكية وصلت إلى القاعدة السعودية الجوية، منتصف يونيو، مضيفا أن "معدات بناء ظهرت بنهاية المدرج الجوي في 27 يونيو تظهر ما يبدو أنه عمليات تحسين جارية وفقا للنمط ذاته الذي يستخدمه مهندسو القوات الأمريكية".

وأوضح مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن عمليات تحضير مبدئية في القاعدة السعودية جارية في الوقت الحالي لدعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران؛ وذلك لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز "F-22"، بالإضافة إلى مقاتلات أخرى، من التحليق والهبوط في القاعدة.

وأضاف المسؤولان أن نحو 500 جندي من المتوقع أن يصلوا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، في الوقت الذي تتمركز فيه في الوقت الحالي قوة أمريكية صغيرة في القاعدة تتكون من عناصر دعم.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن نيتها في إرسال 1000 عنصر عسكري إضافي إلى المنطقة، وسط التوترات في الشرق الأوسط مع إيران، دون التطرق إلى الدول التي ستوجه هذه القوات لها، ووفقا للمسؤولين فإن الـ500 جندي ممن يخطط لإرسالهم إلى السعودية هم جزء من هذه القوة.