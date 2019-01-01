خطط جديدة للنهوص بمصر للسياحة

عقدت عادلة رجب، رئيسة مجلس إدارة شركة مصر للسياحة غير المتفرغة، وسامح سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أولى اجتماعاتهم بالشركه لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص تطوير أداء الشركة والعمل على النهوض بها وتخطي كل العقبات أمام تحقيق هدف الشركه الأساسي في تقديم خدمات سياحيه تليق باسمها العريق.



وكشفت رجب تفاصيل أول اجتماع مع رؤساء قطاعات الشركة وأهميه هذا الاجتماع لتحديد نقاط الضعف لانطلاقه جديده لمصر للسياحة نحو الريادة.



وصرح سامح سعد علي، بأهميه دور مصر للسياحة في سوق الخدمات والوكالة السياحية والعمل على وضع خطط تسويقية ودعائية لتحقيق ذلك.



يذكر ان الشركه القابضه للسياحه والفنادق كانت اصدرت قرارا بتعيين ا. د. عادلة رجب النائبة السابقة لوزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، كما أصدرت قرارا بتعيين سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية سابقا لتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه مصر للسياحة.