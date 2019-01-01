 الأرجنتين تجمد أصول حزب الله وتصنفه كمنظمة إرهابية - بوابة الشروق
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الأرجنتين تجمد أصول حزب الله وتصنفه كمنظمة إرهابية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 4:41 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 4:41 م

قررت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، تجميد أصول حزب الله اللبناني، وتصنيفه كمنظمة إرهابية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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