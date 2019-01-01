الأرجنتين تجمد أصول حزب الله وتصنفه كمنظمة إرهابية

قررت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، تجميد أصول حزب الله اللبناني، وتصنيفه كمنظمة إرهابية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.