كلوب يشيد بخط دفاع ليفربول

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، بلاعبيه، الهولندي فيرجل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب، على هامش المؤتمر الصحفي.

وقال كلوب عن فان دايك: " يقوم فيرجيل بتنظيم الكثير من الأشياء على أرض الملعب، وهو صفقة جيد جدًا منذ عامٍ و نصف".

وأضاف: "ياله من لاعب، ليس هناك الكثير من المدافعين الذين هم أفضل منه في العالم".

وعن جويل ماتيب تابع كلوب: "الكثير من الناس يسألون عن تأثير جويل ماتيب في الثلث الأخير من الموسم. ليس هناك العديد من اللاعبين الذين في قلب الدفاع في العالم يلعبون دون أخطاء كما يفعل".

الجدير بالذكر أن فيرجل فان دايك فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين والاتحاد الإنجليزي عن الموسم الماضي 2017/2018.