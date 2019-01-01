ماكرون: أوروبا بدأت تسهيل المعاملات التجارية مع إيران

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قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الخميس، إن أوروبا بدأت اجراءات لتفعيل آلية لتسهيل المعاملات التجارية مع إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية (اينستكس).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار ماكرون إلى ضرورة بذل الجهود من أجل إنهاء التوتر والحفاظ عن الاتفاق النووي.

وأضاف ماكرون: "للأسف هناك متطرفون يعمدون دوما إلى عرقلة جهود البلدان من أجل السلام؛ والبيان الصادر عن أمريكا بشأن تشديد الحظر على إيران ياتي في هذا السياق ايضا"، بحسب إرنا.

ونقلت إرنا عن ماكرون قوله "الحظر المفروض من جانب أمريكا أدى إلى عرقلة التعامل التجاري بين العديد من الدول مع إيران".

وأكد الرئيس الفرنسي على أن بلاده تولي أهمية خاصة إلى تسوية القضايا والمشاكل والحفاظ على الاتفاق النووي؛ داعيا جميع الاطراف الى بذل الجهود في هذا الخصوص.

من جانبها، نقلت إرنا عن روحاني قوله إن إيران مصممة على إبقاء كافة الطرق المؤدية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مفتوحة.

وأضاف أنه يتعيّن على طرفي الاتفاق النووي الأيراني والأوروبي بذل الجهود لاتخاذ خطوات متوازنة في هذا السياق.

وأكد أن مضاعفة الحظر الأمريكي ضد إيران يعرقل مسار البقاء في الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في العام الماضي، بينما أعلنت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين تمسكها به.