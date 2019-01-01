جمدت الأرجنتين اليوم الخميس أصول حزب الله اللبناني، وصنفته على أنه منظمة إرهابية.

وفي اتصال أجرته مراسلة وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) في بيروت، قال مسؤول في حزب الله إن الحزب لن يعطي حالياً أي تعليق على هذا الموضوع.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي احتفلت فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالذكرى الخامسة العشرين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس ، الذي خلف 85 قتيلاً.

ونقلت وكالة الأنباء الأرجنتينية الوطنية (تيلام) عن وحدة الاستخبارات المالية قولها إن أصول الجناح العسكري لحزب الله وقادته سيتم تجميدها.

وأوضح البيان أن حزب الله قد تم تحديده على أنه مسؤول عن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، الذي أودى بحياة 29 شخصًا في عام 1992، وعن الهجوم على مركز الجالية اليهودية في عام 1994.