جمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا تنظم مؤتمرها الأول

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، تنظيم جمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا لمؤتمرها العلمي الأول، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بنادي طنطا الرياضي، مؤكدًا أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى جامعات الدلتا الخمس.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، بالإضافة إلى مد جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، إن الجمعية تضم خبرات طبية عالية المستوى، وتقدم خدماتها على أعلى مستوى للتخفيف عن المرضى وتقديم حلول طبية مستفيضة للقضاء على هذا المرض، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار وخدمة وراحة أبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم علاج الأورام بطب طنطا ورئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص وعلاج أورام البروستاتا باستخدام أحدث وسائل الأشعة التشخيصية والتحاليل الباثولوجية للأورام والتمحور فيها، وكذلك التغيرات البيولوجية والجينية، سعيًا للوصول إلى الكشف المبكر عن أورام البروستاتا، وذلك بمشاركة 50 من خبراء الطب في مصر في مجالي علاج الأورام وجراحة المسالك من كافة الجامعات المصرية.

و أشارت الدكتورة حنان شوقي نائب رئيس المؤتمر إلى تخصيص ثاني أيام المؤتمر لعقد ورش عمل لشباب الأطباء بجامعات الدلتا الخمس للتعرف على الجديد في العلاج الاشعاعي للأورام.

وأوضحت الدكتور نهال المشد مقرر عام المؤتمر، أن الجمعية لا تألو جهدًا في ملاحقة التقنيات الحديثة، ومواكبة كل ما هو جديد في أساليب العلاج والارتقاء بالمهارات والخبرات العاملة بمجال الأورام من خلال التدريب المستمر والبحث العلمي.