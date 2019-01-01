 اليابان تسجل عجزا في الميزان التجاري خلال أول 6 أشهر من العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تسجل عجزا في الميزان التجاري خلال أول 6 أشهر من العام

د ب ا
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:25 ص | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:25 ص

قال مسؤولون يابانيون اليوم الخميس، إن البلاد سجلت عجزا في الميزان التجاري خلال أول ستة أشهر من العام، وذلك في ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن العجز خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين بلغ أكثر من 888 مليار ين ( 8.2 مليار دولار).

وقالت الوزارة إن الصادرات تراجعت بنسبة 4.7 %، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وأضافت الوزارة أن الصادرات اليابانية للصين تراجعت بنسبة 8.2 % في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني.

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