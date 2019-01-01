مقررة أممية: عقوبات واشنطن ضد جنرالات ميانمار غير كافية



قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، اليوم الخميس، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن كافيًا وذلك فيما يتعلق بفرضها عقوبات على أربعة من جنرالات الجيش على خلفية الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا.

وتابعت يانغي لي -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن قرار حظر دخول البلاد الذي فرضته واشنطن على قائد الجيش وثلاثة من كبار الضباط لم يكن ملائمًا، مضيفة أنه يجب تجميد ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم وأن تشمل العقوبات أيضًا جنرالين اثنين أعلنت عنهما مهمة تقصي الحقائق الأممية.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الثلاثاء أن الجنرالات الأربعة مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها القتل خارج إطار القانون خلال حملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين.

ويواجه جيش ميانمار اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ضد مسلمي الروهينجا بمدينة راخين ما دفع نحو 700 ألف منهم للفرار من البلاد منذ أغسطس 2017.