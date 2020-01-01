تونس: وصول أول رحلة شارتر إلى جزيرة جربة السياحية منذ منتصف مارس

وصلت أول رحلة سياحية إلى جزيرة جربة السياحية في تونس، اليوم السبت، لتعلن بذلك بداية عودة السياح الأجانب الى إحدى أبرز الوجهات السياحية في حوض المتوسط، إذ توقفت الحركة السياحية بها منذ منتصف مارس الماضي.

وهبطت الطائرة القادمة من لوكسمبورج في مطار الجزيرة جنوب تونس، وعلى متنها أكثر من 150 سائحا أجنبيا من لوكسمبورج وفرنسا وألمانيا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة اليوم.

وقال وزير السياحة التونسي محمد علي التومي للصحفيين في مطار جربة: "الرحلة تؤكد السمعة الطيبة التي تحظى بها بلادنا في الخارج خاصة بعد نجاحها في مقاومة وباء كورونا وهي بذلك تعلن عن عودة الأمل للسياحة التونسية وتبشر بقدوم رحلات جوية غير منتظمة أخرى خلال الفترة القادمة".

وكانت تونس أول دولة عربية فتحت حدودها بالكامل منذ 27 يونيو الماضي بعد إعلان سيطرتها على وباء كورونا وفي أعقاب فترة إغلاق بدأت منذ منتصف مارس الماضي.

ووضعت السلطات التونسية بروتوكولا صحيا في النزل والمزارات السياحية على أمل تدفق السياح من جديد وانعاش السياحة فيما تبقى من العام.

وتكبد قطاع السياحة المشغل لنحو 400 ألف عامل، خسائر كبيرة تحت وطأة وباء كورونا، مع هبوط العائدات بنسبة 47 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019.