آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على سياسات الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتجمع العديد من المواطنين مساء اليوم في أحد متنزهات تل أبيب على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

كما تظاهر أعضاء حركة "الأعلام السوداء" في القدس وعلى مفترق طرق عديدة وعلى جسور في جميع أنحاء البلاد رفضا لنتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد، ومن المقرر أن تعقد غدا الأحد جلسة أخرى لمحاكمة نتنياهو.

واتهم المحتجون في تل أبيب القيادة السياسية بالفساد والانحراف عن رغبات وطموحات الشعب، كما رفع المحتجون ملصات تحمل شعارات مثل " ديكتاتورية فيروس كورونا" و"الأمن الاقتصادي لنا جميعاً!".

وقدم نتنياهو حزمة مساعدات بعدة مليارات من الدولارات لتخفيف الضغط المالي خلال أزمة جائحة كورونا، كما أعلن عن مدفوعات لجميع المواطنين لمرة واحدة، ومع ذلك، فقد انتقد الكثيرون هذه الإجراءات باعتبارها غير كافية ومضللة.

وقد أثرت تداعيات تفشي فيروس كورونا بشدة على اقتصاد البلاد، حيث بلغ معدل البطالة في الآونة الأخيرة أكثر من 20 في المائة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى معدلات قياسية جديدة، وهو ما دفع الحكومة أمس الجمعة لفرض تدابير الإغلاق في عطلات نهاية الأسبوع.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل 49204 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل، في حين توفى 400 شخص.